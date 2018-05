Eishockey-Nationalteam mit Pielmeier im Tor gegen Dänemark

Herning Das deutsche Eishockey-Nationalteam geht mit Timo Pielmeier als Torhüter in das erste WM-Spiel an diesem Freitag gegen Gastgeber Dänemark. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund rund neun Stunden vor dem ersten Auftritt in Herning (20.15 Uhr) mit.

Bundestrainer Marco Sturm gibt dem Ingolstädter damit den Vorzug vor Niklas Treutle von den Nürnberg Ice Tigers und dem Düsseldorfer Mathias Niederberger. Pielmeier hatte bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang im ersten Spiel gegen Schweden eine starke Leistung gezeigt, musste dann aber hinter Danny aus den Birken die Ersatzrolle einnehmen. Der Münchner aus den Birken hatte für die Weltmeisterschaft in Kopenhagen und Herning abgesagt.