Kanada und Russland demütigen Aufsteiger bei Eishockey-WM

Die beiden Top-Favoriten Kanada und Russland haben in ihren zweiten Auftritten bei der Eishockey-WM zwei Aufsteigern einen Klassenunterschied aufgezeigt.

In der deutschen Gruppe B in Herning fertigten die Kanadier Südkorea mit 10:0 (2:0, 6:0, 2:0) ab. Vor allem im zweiten Drittel demütigten die kanadischen NHL-Profis mit sechs Toren den Olympia-Gastgeber. Der 26-malige Weltmeister feierte damit seinen ersten Sieg in Dänemark, nachdem der Auftakt gegen die USA im Penaltyschießen missglückt war.

In Kopenhagen schoss sich Rekordchampion Russland zu einem 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) gegen Österreich. Dieses Ergebnis hatte der Olympiasieger in der Gruppe A bereits gegen Frankreich erzielt.