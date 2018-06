Boxer Robin Krasniqi Europameister im Supermittelgewicht

Feierte in Bad Tölz den größten Erfolg seiner Laufbahn: Robin Krasniqi. Foto: dpa

Bad Tölz Profi-Boxer Robin Krasniqi ist Europameister. Der 31 Jahre alte Supermittelgewichtler erkämpfte den Titel in Bad Tölz durch einen einstimmigen Punktsieg (116:113, 117:111, 116:112) über den Russen Stanislaw Kaschtanow.

Für den Münchner war dies der 48. Sieg in seinem 53. Profikampf und zugleich der größte Erfolg seiner fast 13 Jahre andauernden Karriere. Zuvor hatte Krasniqi zweimal vergeblich nach einem WM-Titel gegriffen. Im April 2013 unterlag er in London dem Briten Nathan Cleverly im Kampf um die WBA-WM, im März 2015 hatte er in Rostock gegen den damaligen WBA-Champion Jürgen Brähmer aus Schwerin das Nachsehen.