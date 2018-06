Medien: Leclerc wohl künftig Vettel-Teamkollege

Le Castellet Sebastian Vettel bekommt einem Medienbericht zufolge in der kommenden Formel-1-Saison wohl einen neuen Teamkollegen.

Ferrari stehe kurz davor, den 38 Jahre alten Finnen Kimi Räikkönen im nächsten Jahr durch Aufsteiger Charles Leclerc zu ersetzen, berichtete das Fachportal Autosport.com vor dem Grand Prix von Frankreich am Wochenende. Der 20 Jahre alte Monegasse fährt aktuell seine Formel-1-Premierensaison für das Sauber-Team und hat im unterlegenen Auto bereits zehn WM-Punkte erobert. Leclerc bekam seine Motorsport-Ausbildung in der Ferrari-Akademie.

Räikkönen hatte bei der Scuderia für dieses Jahr noch einmal einen Vertrag bekommen, obwohl er seit seiner Rückkehr zu den Italienern 2014 keinen Sieg mehr gefeiert hat. Nach einem guten Start in diese Saison schwächelte der Finne zuletzt wieder. In Vettel hatte Räikkönen allerdings bislang einen starken Fürsprecher.

Fahrt nehmen auch die Spekulationen um den Australier Daniel Ricciardo auf. Der Vertrag des 28-Jährigen bei Red Bull endet nach dieser Saison, nun soll auch McLaren in das Wettbieten um Ricciardo eingestiegen sein. Bei den Briten könnte der Monaco-Sieger den Spanier Fernando Alonso ersetzen, sollte dieser seine Formel-1-Laufbahn nach diesem Jahr beenden. "Wohl in zwei Wochen" werde die Zukunftsfrage geklärt sein, sagte Ricciardo in Le Castellet.