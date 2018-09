Ex-Weltmeister Sloothaak als deutscher Telefon-Joker

Per Telefon von Deutschland aus gibt Franke Sloothaak Springreiterin Laura Klaphake in den USA Tipps. Foto (2007): Carmen Jaspersen

Tryon Vor ihren Ritten bei der Weltmeisterschaft in den USA ruft die Springreiterin Laura Klaphake ihren Telefon-Joker an. Auf der anderen Seite meldet sich ihr Heim-Trainer Franke Sloothaak.

"Das ist total cool, der sitzt zu Hause vor dem Bildschirm und hat sich ein paar andere angeguckt vor mir", berichtete die 24-Jährige in Tryon. Anschließend gibt der dreimalige Weltmeister seiner Schülerin ein paar Tipps für die Ritte mit der Stute Catch me if you can. Über Ratschläge kann sich Klaphake ohnehin nicht beklagen. Neben Bundestrainer Otto Becker spricht sie auch mit Pferdebesitzer Paul Schockemöhle und ihren Vater über den Parcours.