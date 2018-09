Düsseldorf verteidigt DEL-Tabellenführung - Mannheim patzt

Düsseldorf Die Düsseldorfer EG bleibt Tabellenführer in der Deutschen Eishockey Liga. Die Rheinländer gewannen am Sonntag nach Verlängerung gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) und stehen nach sechs Spielen mit 15 Punkten ungeschlagen weiter auf Rang eins. Ken Andre Olimb war in der Overtime für die Gastgeber nach 54 Sekunden erfolgreich.

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven bezwangen überraschend den Tabellenzweiten Adler Mannheim. Die Seestädter gewannen am Sonntag nach zuletzt vier Pleiten in Serie nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) und fügten den Mannheimern die zweite Saison-Niederlage zu. Brock Hooton sorgte in der zweiten Minute der Extraspielzeit für die Entscheidung.

Meister EHC Red Bull München hat nach zwei überraschenden Niederlagen die Kölner Haie ebenfalls nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) besiegt. Nach den Treffern von Münchens Mads Christensen (25.) und Kölns Colby Genoway (50.) markierte Nationalspieler Patrick Hager nach 62 Minuten den 2:1-Siegtreffer.

Die Krefeld Pinguine haben sich nach einer furiosen Aufholjagd in der DEL-Spitzengruppe festgesetzt. Nach einem 0:3-Rückstand gegen die Grizzlys Wolfsburg drehten Daniel Pietta (16./30.), Phillip Bruggisser (21.) und James Bettauer (38.) die Partie zum vielumjubelten Krefelder 4:3-Erfolg.

Die Iserlohn Roosters sind in der heimischen Arena nach dem 4:2 gegen den ERC Ingolstadt weiter ungeschlagen. Liga-Schlusslicht bleiben die Schwenninger Wild Wings durch ein 0:3 gegen die Augsburger Panther.