EM-Qualifikation in Wolfenbüttel

Nach der Partie von Dennis Schröder und Co. im Juni in Braunschweig ist der deutsche Basketball Bund (DBB) erneut mit einem Länderspiel zu Gast in der Region. Am Mittwoch treten die DBB-Frauen in der EM-Qualifikation in der Wolfenbütteler Lindenhalle gegen die Schweiz an. Bereits heute startet das...