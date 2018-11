Schockemöhle verkauft Klaphakes WM-Pferd

Erfolgreiches Duo: Laura Klaphake und ihr Pferd Catch me if you can.

Mühlen Die Springreiterin Laura Klaphake muss zukünftig auf ihr WM-Pferd Catch me if you can verzichten. Paul Schockemöhle hat das Weltklasse-Pferd verkauft, es wird zukünftig von der Tschechin Anna Kellnerova geritten.

"Das ist schade, alle sind traurig", sagte Klaphakes Vater Joseph. Zuvor hatten "Stuttgarter Zeitung" und das Fachmagazin "St. Georg" über den Verkauf berichtet, der einen zweistelligen Millionen-Betrag gebracht haben soll.

Der Verlust des Pferdes ist eine große Schwächung der Nationalmannschaft, die bei der WM im September mit Klaphake und Catch me if you can Bronze gewonnen hatte. Das Paar gehörte auch zum Siegerteam beim CHIO in Aachen. Ein anderes Pferd auf diesem Niveau reitet die 24-Jährige aus Mühlen derzeit nicht, weil Schockemöhle bereits vor einem Jahr Silverstone an die Familie Kellnerova verkauft hatte.

"Paul ist Eigentümer und entscheidet", sagte Joseph Klaphake, der seit vielen Jahren für Schockemöhle arbeitet. "Für Laura ist das besonders hart", sagte der Vater: "Vor allem, weil sie das Pferd ausgebildet hat."