Saison-Aus für Slalom-Fahrerin Wallner

Killington Skirennfahrerin Marina Wallner hat sich beim Training in den USA einen Kreuzbandriss zugezogen und wird deshalb für den Rest der WM-Saison ausfallen, gab der Deutsche Skiverband bekannt.

Die 24-Jährige aus Inzell in Oberbayern erlitt die Verletzung im rechten Knie demnach am Donnerstag (Ortszeit) im Slalomtraining in Killington, wo am Sonntag der zweite Weltcup-Torlauf des Winters anstand. Wallner werde nun zurück nach Deutschland fliegen und in den nächsten Tagen operiert, hieß es. Sie war trotz großen Trainingsrückstands beim Auftakt im finnischen Levi am vorigen Wochenende 14. geworden und hatte die halbe WM-Norm geschafft.