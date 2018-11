Ist beim Weltcup in Tomakomai in die Top Ten gelaufen: Claudia Pechstein. Foto (2017): Soeren Stache

Pechstein Neunte über 3000 Meter in Tomakomai

Tomakomai Claudia Pechstein hat ihre erste Top-Ten-Platzierung im diesjährigen Eisschnelllauf-Weltcup auf den Langstrecken verbucht.

Über 3000 Meter trotzte die 46 Jahre alte Olympiasiegerin den eisigen und wechselnden Winden auf der Freiluftbahn im japanischen Tomakomai und war als Neunte in 4:18,92 Minuten erneut beste Deutsche. Der Sieg ging überraschend an die Kanadierin Isabelle Weidemann (4:10,18), die die besten Windbedingungen hatte.

"Das war kein Eislaufen. Das war nur Ackern, nur Kampf", sagte Pechstein nach dem Rennen. Als Elfte der Gesamtwertung darf sie nun beim nächsten Weltcup in Polen in zwei Wochen auch auf ihrer Spezialstrecke über 5000 Meter in den Top 12 der A-Gruppe laufen.

Im 1000-Meter-Rennen der Männer kam Nico Ihle in 1:12,99 Minuten ebenfalls auf den neunten Rang. Der Inzeller Joel Dufter, der in der Woche zuvor noch als Sechster überzeugt hatte, kam mit den Bedingungen nicht gut zurecht und musste mit Rang 18 vorliebnehmen.