DEG verliert im Jubiläumsspiel von Köppchen in Bremerhaven

Bremerhaven Die Düsseldorfer EG hat beim Jubiläumsspiel von Patrick Köppchen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Fischtown Pinguins verloren.

In seinem 1000. Einsatz in der höchsten deutschen Spielklasse unterlag Köppchen mit den Rheinländern in Bremerhaven mit 3:4 (1:3, 1:0, 1:1) und hat nach der dritten Niederlage in Serie den Anschluss an die Tabellenspitze verloren. Pinguins-Profi Michael Moore sorgte nach 46 Minuten für die Entscheidung. Die DEG bleibt Vierter, während die Pinguins auf Platz sieben klettern.

Der 38 Jahre alte Köppchen ist der vierte Profi, der die Eintausend-Spiele-Marke in der DEL knacken konnte. Zuvor schafften dieses Kunststück Mirko Lüdemann, Niki Mondt und Daniel Kreutzer. "Es ist schön, das geschafft zu haben, aber viel wichtiger ist, dass ich immer noch fit bin", sagte Köppchen, der am Freitag im Heimspiel gegen Meister EHC Red Bull München von DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke auf dem Eis geehrt werden soll.

Neuer Tabellendritter sind die Augsburger Panther, die die Grizzlys Wolfsburg deutlich mit 6:2 (5:0, 0:1, 1:1) besiegten. Matthew Fraser traf für die Gastgeber dreifach (5./7./56.). Der ERC Ingolstadt unterlag den Iserlohn Roosters nach Verlängerung mit 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:1).

Weiter im Aufwind befinden sich die Eisbären Berlin nach dem 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) gegen die Straubing Tigers. Nationalspieler Jonas Müller (11.), Brendan Ranford (12./23.) und Jamie MacQueen (57.) erzielten beim fünften Sieg aus den vergangenen sechs Spielen die Tore.