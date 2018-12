Biathletin Dahlmeier mit erstem Saisonrennen im IBU-Cup

Ridnaun Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier absolviert am Donnerstag überraschend ihr erstes Biathlon-Rennen in diesem Winter. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, kommt die 25-Jährige im Rahmen des zweitklassigen IBU-Cups im italienischen Ridnaun zum Einsatz.

Die siebenmalige Weltmeisterin, die nach einer längeren Trainingspause im Herbst bislang noch nicht im Weltcup startet, ist Teil der deutschen Single-Mixed-Staffel. Mit welchem Partner die ehemalige Gesamtweltcupsiegerin in dem Wettkampf ab 10.00 Uhr antritt, war zunächst noch nicht bekannt.

Während für Dahlmeiers Teamkollegen in Hochfilzen der zweite Weltcup des WM-Winters beginnt, trainiert Deutschlands Sportlerin des Jahres 2017 seit mehreren Tagen fernab größerer Öffentlichkeit mit der Ersatzmannschaft in Südtirol. Einsätze im Weltcup seien in diesem Jahr jedoch weiter eher unwahrscheinlich, frühestens im Januar in Oberhof dürfte die Ausnahmekönnerin wieder eingreifen. Der Start im IBU-Cup sei lediglich ein erster echter Test, sagte ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes auf dpa-Anfrage.

Mitte Oktober hatte Dahlmeier nach mehreren gesundheitlichen Rückschlägen angekündigt, kürzertreten zu müssen. Ihr Immunsystem war zu geschwächt, wie die Ärzte damals mitteilten. Nach der Zwangspause war die Ausnahme-Skijägerin erst Anfang November moderat ins Training eingestiegen, um sich wieder an die Belastungen zu gewöhnen. Die Pause habe Dahlmeier gut getan, sie sei wieder gesundheitlich stabil, sagte DSV-Mannschaftsarzt Klaus Marquardt Ende November.