Der Zeitplan der 67. Vierschanzentournee

In Oberstdorf startet am Samstag die 67. Vierschanzentournee.

Mit dem Auftaktwettbewerb am 30. Dezember beginnt die 67. Vierschanzentournee zum spätmöglichen Zeitpunkt. Den einzigen Ruhetag gibt es zwischen den Wettkämpfen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck am 2. Januar. Der Zeitplan:

Oberstdorf (ZDF/Eurosport):

Sa., 29. Dez. 2017/16.30 Uhr: 1. Springen, Qualifikation So., 30. Dez. 2017/16.30 Uhr: 1. Springen

Garmisch-Partenkirchen (ARD/Eurosport):

Mo., 31. Dez. 2017/14.00 Uhr: 2. Springen, Qualifikation Di., 01. Jan. 2018/14.00 Uhr: 2. Springen

Innsbruck (ARD/Eurosport):

Do., 03. Jan. 2018/14.00 Uhr: 3. Springen, Qualifikation Fr., 04. Jan. 2018/14.00 Uhr: 3. Springen

Bischofshofen (ZDF/Eurosport):

Sa., 05. Jan. 2018/17.00 Uhr: 4. Springen, Qualifikation So., 06. Jan. 2018/17.00 Uhr: 4. Springen

Die TV-Sender ARD und ZDF im Wechsel sowie Eurosport übertragen jede Qualifikation und jedes Springen der Tournee live.