Hat ihren Start bei der Eisschnelllauf-EM in Italien abgesagt: Claudia Pechstein.

Pechstein sagt Teilnahme an Eisschnelllauf-EM in Italien ab

Klobenstein Claudia Pechstein hat wegen Rückenproblemen ihre Teilnahme an den Eisschnelllauf-Europameisterschaften am Wochenende im italienischen Klobenstein abgesagt.

Das teilte die fünfmalige Olympiasiegerin den Verantwortlichen der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft mit. "Nach intensiven Gesprächen mit dem Ärzteteam und dem derzeitigen Vorbereitungsstand für die Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Februar in Inzell, hat sie sich zu der Absage entschieden", bestätigte ihr Lebensgefährte Matthias Große der Deutschen Presse-Agentur.

In Klobenstein stehen vom 11. bis 13. Januar der Mehrkampf sowie der Sprint-Mehrkampf der Damen und Herren auf dem EM-Programm. Aufgrund ihrer Schwäche auf der 500-Meter-Sprintstrecke galt Pechstein nicht als Medaillenkandidatin. Damit kann sie in Südtirol nicht ihr seltenes Jubiläums feiern: Schon vor zehn Jahren wurde sie in Heerenveen als älteste Europameisterin der Eisschnelllauf-Geschichte gefeiert. Mit fast 37 Jahren hatte sie damals die Niederländerin Atje Keulen-Deelstra abgelöst, die bis dahin mit 35 Jahren als "Oldie-Gewinnerin" galt.