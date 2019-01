Koreas Kang Jeon gu (M) setzt beim Testspiel in Oranienburg zum Wurf an.

Oranienburg Der deutsche Auftaktgegner Korea hat sein abschließendes Testspiel vor Beginn der Handball-Weltmeisterschaft gewonnen.

Die aus Nord- und Südkoreanern zusammengesetzte Mannschaft siegte mit 34:29 (20:15) beim Drittligisten Oranienburger HC. Die Koreaner treffen im WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag in Berlin auf die deutsche Mannschaft. Ihr erstes Testspiel hatten sie am Samstagabend noch überraschend mit 26:30 beim ebenfalls in der 3. Liga spielenden VfL Potsdam verloren.