Österreicher Schwarz gewinnt überraschend Kombi in Wengen

Wengen Skirennfahrer Marco Schwarz aus Österreich hat überraschend die traditionsreiche Kombination in Wengen gewonnen ist damit vor den Weltmeisterschaften zu einem Medaillenkandidaten avanciert.

Der 23-Jährige war in der Schweiz 0,42 Sekunden schneller als Victor Muffat-Jeandet aus Frankreich. Dessen Teamkollege Alexis Pinturault kam bei der ersten alpinen Kombination des Winters auf Rang drei. Für den Slalom-Spezialisten Schwarz war es der zweite Weltcup-Sieg seiner Karriere, er hatte an Neujahr bereits das City Event in Oslo gewonnen. Der einzige deutsche Starter, Dominik Schwaiger, verzichtete nach einem verpatzten Slalom auf die Abfahrt.