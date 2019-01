Neureuther freut sich sehr auf Kitzbühel-Slalom

Kitzbühel Skirennfahrer Felix Neureuther freut sich sehr über die Programmänderung bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel.

Wegen der erwarteten Schneefälle ist der Slalom statt am Sonntag bereits am Samstag vor einer mutmaßlich riesigen Zuschauerkulisse, die Abfahrt startet am Freitag und der Super-G am Sonntag. "Für uns Slalom-Fahrer ist das jetzt natürlich schon gewaltig, dass der Slalom jetzt am Samstag ist", sagte Neureuther am Donnerstag und scherzte: "Das erste Mal in der Geschichte von Kitzbühel, dass nur 50 Prozent der Zuschauer besoffen sind und nicht 90 Prozent noch Restalkohol haben am Sonntag."