ALBA Berlin verliert überraschend in Göttingen

Göttingen ALBA Berlin hat überraschend die vierte Saison-Niederlage in der Basketball-Bundesliga kassiert. Der Vizemeister verlor bei der BG Göttingen mit 85:91 (44:50) und bleibt damit nur Tabellenvierter.

Die Berliner lagen in der Partie gegen überraschend starke Niedersachsen keinmal in Führung. Göttingen setzte mit dem dritten Sieg in den vergangenen vier Partien seinen Aufwärtstrend fort, liegt aber noch hinter den Playoffrängen. Bester Akteur des Heimteams war Aufbauspieler Michael Stockton, Sohn von NBA-Legende John Stockton, mit 22 Punkten und sechs Assists. Für Berlin waren auch 21 Zähler von Rokas Giedraitis zu wenig.

Aufsteiger RASTA Vechta konnte derweil seine Siegesserie fortsetzen. Die Niedersachsen gewannen in Bremerhaven gegen die Eisbären mit 84:77 (47:45). Vechta bleibt damit die Überraschungsmannschaft der Liga und steht weiter auf Platz drei der Tabelle.