Rückschlag für Schrötter in Jerez - Bradl Zehnter

Die Piloten der Klasse Moto3 starten in das Rennen in Jerez.

Jerez Moto2-Pilot Marcel Schrötter hat beim Großen Preis von Spanien im Kampf um den WM-Titel einen schmerzlichen Rückschlag erlitten. Ex-Weltmeister Stefan Bradl wurde in der Klasse MotoGP Zehnter.

Der 26 Jahre alte Pflugdorfer musste sich in Jerez mit Platz 15 begnügen und fiel in der Gesamtwertung nach vier Läufen der Saison auf Rang drei zurück. Der Tagessieg ging an Lorenzo Baldassarri aus Italien, der seine Gesamtführung mit seinem dritten Saisonerfolg ausbaute. Lukas Tulovic (Eberbach) und Philipp Öttl (Ainring) verfehlten die Punkteränge auf den Plätzen 19 und 23 klar. Das Rennen wurden nach schweren Stürzen in der ersten Runde abgebrochen und nach einem Neustart über eine verkürzte Distanz ausgefahren.

Der 29 Jahre alte Zahlinger Bradl belegte in der MotoGP-Klasse den zehnten Rang. Bradl ist in diesem Jahr als Testfahrer unterwegs und hatte für das Rennen eine Wildcard erhalten. Überlegener Sieger wurde Lokalmatador Marc Marquez. Der siebenmalige Weltmeister ist nach seinem zweiten Saisonerfolg im vierten Rennen auch neuer Gesamtführender.

Der Italiener Niccolo Antonelli hat beim Großen Preis von Spanien das Rennen in der Moto3-Klasse gewonnen. In dem von einigen spektakulären Stürzen in der Schlussphase gekennzeichneten Wettbewerb verwies der 23 Jahre alte Honda-Pilot seinen Stallgefährten Tatsuki Suzuki (Japan) und Celestino Vietti (Italien) auf die Ränge zwei und drei. Arón Canet (Spanien) wurde Vierter und übernahm die Führung in der Gesamtwertung nach vier Läufen von seinem Landsmann Jaume Masia, der bereits in der Anfangsphase gestürzt und ausgeschieden war. Deutsche Fahrer waren in dieser Klasse nicht am Start.