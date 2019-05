Titelverteidiger Bamberg zum Pokalauftakt gegen Gießen

Bamberg Titelverteidiger Brose Bamberg tritt in der ersten Runde des Pokalwettbewerbs der Basketball-Bundesliga in der nächsten Saison bei den Gießen 46ers an. Das ergab die Auslosung am Rande des Playoff-Spiels zwischen den Franken und Rasta Vechta.

Der zweimalige Hockey-Olympiasieger Max Müller loste außerdem die Begegnung zwischen dem deutschen Meister FC Bayern München und den Telekom Baskets Bonn aus. Pokalfinalist und Vizemeister ALBA Berlin hat gegen s.Oliver Würzburg Heimrecht.

Weiter ist der Mitteldeutsche BC gegen medi Bayreuth gefordert, ratiopharm Ulm spielt gegen Vechta, die Fraport Skyliners aus Frankfurt gegen die BG Göttingen und die Crailsheim Merlins gegen die EWE Baskets Oldenburg. Die MHP Riesen Ludwigsburg müssen zunächst gegen die Basketball Löwen Braunschweig bestehen.

Das Achtelfinale findet zum Auftakt am 28. und 29. September statt. Die Gewinner der acht Begegnungen qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am 14. und 15. Dezember ausgetragen wird. Das Finale ist für den 16. Februar 2020 angesetzt. Im Pokal sind seit dieser Saison 16 Bundesligisten vertreten, die aktuellen Auf- und Absteiger dürfen jeweils nicht mitspielen.