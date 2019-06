Christina Schwanitz wurde in Oslo Fünfte.

Kugelstoßerin Schwanitz in Oslo Fünfte - Gong gewinnt

Oslo Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat beim Diamond-League-Meeting in Oslo einen Podestplatz um 27 Zentimeter verpasst. Die 33-Jährige vom LV 90 Erzgebirge wurde mit 18,48 Metern Fünfte.

Den Sieg im Bislett-Stadion sicherte sich die Chinesin Lijiao Gong mit 19,32 Metern. Zweite hinter der Weltmeisterin und zweimaligen Diamond-League-Gesamtgewinnerin wurde die US-Amerikanerin Chase Ealey (19,20 Meter).

Die EM-Zweite Schwanitz hat die Norm für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Doha (27. September bis 6. Oktober) - 18 Meter - in der norwegischen Hauptstadt bereits zum dritten Mal erfüllt. In Halle/Saale stieß sie die Kugel vor zwei Wochen 19,13 Meter weit.