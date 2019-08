DHB-Kapitän Gensheimer: "Noch keine Altersgrenze gesteckt"

Mannheim Handball-Nationalspieler Uwe Gensheimer denkt mit 32 noch nicht an ein Karriere-Ende. Er habe sich "noch keine Altersgrenze gesteckt", sagte der Kapitän der DHB-Auswahl den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Da hört man ja immer ein bisschen auf seinen Körper, was der so sagt. Und bisher schweigt er", fügte Gensheimer hinzu. Nach drei Jahren bei Paris Saint-Germain war er im Sommer zu den Rhein-Neckar Löwen in die Bundesliga zurückgekehrt und hatte einen Vertrag bis Mitte 2022 unterschrieben. "Momentan fühle ich mich fit und spiele auf einem hohen Niveau. Mir ist aber auch klar, dass ich mich in der Bundesliga wieder neu beweisen muss", sagte Gensheimer.

Die Zeit in Frankreich sieht der Top-Handballer als wichtige Erfahrung. "Als Mensch und als Persönlichkeit bin ich dabei gereift. Aus diesen drei Jahren nimmt man schon viel mit, wenn in einem anderen Land plötzlich alltägliche Dinge wie Amtsgänge zur Herausforderung werden und man sich im Alltag in einer anderen Sprache durchschlagen muss", erklärte Gensheimer.