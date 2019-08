Drei Wochen Pause für Kombinierer Rydzek

Berlin Johannes Rydzek muss verletzungsbedingt eine mindestens dreiwöchige Zwangspause einlegen. Der 27 Jahre alte Nordische Kombinierer aus Oberstdorf laboriert an einer Überlastungsreaktion im linken Mittelfußknochen.

"Das ist für mich auch eine spezielle Situation, doch ich muss meinem Körper jetzt einfach die nötige Regenerationszeit geben und mich in Geduld üben", sagte der zweifache Olympiasieger und sechsmalige Weltmeister in einer Mitteilung seines Managements. "Auch wenn dies für die Vorbereitung auf die neue Weltcupsaison nicht optimal ist, bin ich froh, dass wir den Grund für meine Probleme festgestellt haben", fügte er hinzu.

Seit zwei Wochen hatte der Sportler des Jahres von 2017 über Beschwerden an seinem linken Mittelfuß geklagt. Eine Computertomographie gab nun Aufschluss über die Erkrankung. Um eine schwerwiegendere Verletzung zu verhindern, muss der Allgäuer nun mindestens drei Wochen sowohl auf Skisprung- und Laufeinheiten verzichten. Damit ist auch sein Start beim Sommer Grand-Prix der Kombinierer am kommenden Wochenende in Klingenthal ausgeschlossen. Rydzek hatte beim Sommer Grand Prix bereits viermal den Gesamtsieg erkämpft. Voraussichtlich ab Mitte September kann Rydzek wieder komplett ins Training einsteigen.