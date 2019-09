Motorrad-Weltmeister Marquez feiert achten Saisonsieg

Marc Marquez hat beim Großen Preis von Aragonien in Alcañiz seinen achten Saisonerfolg gefeiert.

Der 26 Jahre alte Spanier kam am Sonntag im Rennen der MotoGP-Klasse zu einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg und ist auf dem Weg zu seinem sechsten Titel in der Königsklasse kaum mehr aufzuhalten. Hinter Marquez belegte Andrea Dovizioso aus Italien mit fast fünf Sekunden Rückstand den zweiten Rang. Dritter wurde Jack Miller aus Australien.

In der WM-Gesamtwertung hat der spanische Superstar nach 14 von 19 WM-Läufen nunmehr 300 Punkte auf seinem Konto und 98 Zähler Vorsprung vor dem Zweiten Dovizioso. Deutsche Fahrer sind in dieser Klasse der WM-Serie nicht am Start.