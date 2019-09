Christian Coleman gewinnt in Doha WM-Gold über 100 Meter

Top-Favorit Christian Coleman hat bei der Leichtathletik-WM in Doha Gold und damit den zehnten 100-Meter-Titel für die US-Sprinter gewonnen. Der 23-Jährige aus Atlanta setzte sich am Samstagabend im Finale in der Jahresweltbestzeit von 9,76 Sekunden klar vor Titelverteidiger Justin Gatlin aus den...