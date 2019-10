Hamilton über Schumacher: "Michaels Rekorde sind der Gipfel"

Suzuka. Formel-1-Rekordjäger Lewis Hamilton sieht sich noch weit weg von einigen Bestmarken der deutschen Rennlegende Michael Schumacher.

"Ich bin nicht mal irgendwo in der Nähe davon", sagte der englische Mercedes-Pilot der "Bild am Sonntag" in einem Interview vor dem Grand Prix von Japan in Suzuka. "Ich bin wirklich so weit weg von seinen Rekorden. Michaels Rekorde sind der Gipfel eines riesigen Bergs, und ich bin noch im Basislager."

Hamilton steht vor seinem sechsten Fahrertitel, Schumacher ist mit sieben Titeln Rekordhalter. Die Bestmarke des Kerpeners bei Siegen (91) könnte der 34-jährige Brite nächste Saison übertreffen. Bei den Pole Positionen liegt Hamilton indes schon weit vor Schumacher.

Mit Blick auf den ehemaligen Ferrari-Piloten und dessen Rekorde sagte Hamilton: "Je näher man rankommt, desto größer werden die Schritte. Aber ich bin natürlich unfassbar geehrt, dass man mich in dieser Kategorie verortet und ich es bis dahin geschafft habe", sagte Hamilton weiter. "Ich bin damit aufgewachsen, Michael zuzuschauen, und was er geleistet hat, ist einfach unglaublich."