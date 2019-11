Werth startet mit Sieg ins Stuttgarter Weltcup-Turnier

Stuttgart. Isabell Werth hat beim Weltcup-Turnier in Stuttgart an ihre Siegesserie aus dem Vorjahr angeknüpft. Die 50 Jahre alte Dressurreiterin aus Rheinberg gewann den Grand Prix, die Qualifikation für die Weltcup-Prüfung am Samstag.

Vor einem Jahr hatte Werth in Stuttgart bei vier Starts vier Siege gefeiert. Den diesjährigen Grand Prix gewann die erfolgreichste Dressurreiterin der Welt im Sattel von Weihegold. Mit 81,565 Prozent setzte sich Werth mit der Stute unangefochten durch. Auf Rang zwei und drei folgten Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (79,848) und Dorothee Schneider aus Framersheim mit Sammy Davis jr. (77,761).

Die Weltcup-Punkte gibt es in der Kür am Samstag. In der Gesamtwertung führt nach zwei von elf Stationen der Westeuropa-Liga der Niederländer Hans Peter Minderhoud vor Frederic Wandres aus Hagen am Teutoburger Wald. Werth ist als Titelverteidigerin für das Finale in Las Vegas im April 2020 bereits qualifiziert.