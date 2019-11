Gold in Weltrekordzeit für Floors - Silber für Schäfer

Dubai Johannes Floors gewinnt zum Abschluss der Titelkämpfe in Dubai den 400-Meter-Lauf mit großem Vorsprung und in einer Zeit, mit der er bei den Nichtbehinderten in Deutschland vorn wäre. Doch die Teamleitung ist mit dem Abschneiden bei der WM nicht rundweg zufrieden.