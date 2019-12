Mehr als ein Talent: Bölk glänzt bei WM dank Mutters Tipps

Yamaga Emily Bölk zählt längst zu den Stützen der deutschen Handballerinnen. Bei der WM in Japan profitiert die 21-Jährige auch von den Ratschlägen ihrer Mutter. Was ist für die deutsche Mannschaft mit einer Bölk in Top-Form noch drin?

Gewissermaßen hat Emily Bölk vererbt bekommen, wie man eine Handball-Weltmeisterschaft gewinnt. Ihre Mutter Andrea erzählte ihr bereits etliche Male, wie es 1993 so war, als sie mit dem Nationalteam in Norwegen den Titel holte.

Emily war damals noch lange nicht auf der Welt, aber dass ihre Mutter ihr - neben einem möglichen Titel-Gen - ganz sicher große handballerische Fähigkeiten mitgegeben hat, steht spätestens seit Mittwoch fest.

Gegen Welt- und Europameister Frankreich (25:27) hatte die 21-Jährige überragt und erstmals bei der aktuellen WM in Japan unter Beweis gestellt, warum sie Deutschlands größtes Talent ist. Trotz ihres jungen Alters kommt Bölk eine Schlüsselrolle in der Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener zu. Es liegt auch an ihr, dass die DHB-Auswahl bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel am Freitag (11.00 Uhr/MESZ/Livestream bei sportdeutschland.tv) gegen Südkorea für die Hauptrunde qualifiziert ist.

Die Frage ist nun, was mit einer Bölk in Top-Form für Groeners Mannschaft darüber hinaus noch möglich ist? Dass ihre Mutter sich nicht zügeln könne, ihr immer wieder Tipps zu geben, hat die Rückraumspielerin bereits erzählt. Ob sie ihr auch verriet, wie man eine WM gewinnt, sagte Bölk nicht. Ein Platz unter den sieben besten Teams ist das offizielle Ziel, weil sich die DHB-Auswahl damit die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für Olympia 2020 sichern würde.

Groß vorausschauen will Bölk aber nicht. Stattdessen wunderte sie sich ein wenig über die bisher so starke WM der deutschen Mannschaft. "Wer hätte das gedacht vor dem Turnier?", meinte sie. Tatsächlich überrascht es, dass bisher nur gegen Topfavorit Frankreich knapp verloren wurde. Mit einem weiteren Sieg gegen die noch ungeschlagenen Südkoreanerinnen würde die DHB-Auswahl eventuell sogar mit einer perfekten Punkteausbeute in die nächste Turnierphase einziehen.

Sichert sich kurz darauf auch Dänemark im Duell mit Frankreich das Weiterkommen, stünde Deutschland mit 4:0-Punkten in der Hauptrunde - ein Platz im Olympia-Qualifikationsturnier wäre dann fast schon sicher. Was das eigene Spiel gegen Südkorea angeht, dürfte die Statistik schon mal Mut machen. Bei einer WM hat die deutsche Mannschaft noch nie gegen den 14-maligen Asienmeister verloren.

Damit das so bleibt, wird Bundestrainer Groener sicher erneut auf die Stärken von Bölk vertrauen, die längst mehr als nur das Top-Talent ist. Im Alter von 16 Jahren hatte sie bereits ihr Bundesliga-Debüt gegeben, mit 18 folgte das erste Spiel im A-Nationaltrikot. Die WM in Japan ist bereits ihr viertes großes Turnier mit der DHB-Auswahl in Serie.

Die 1,82 Meter große Rückraumspielerin vom Thüringer HC zählt zu den Stützen von Groener, nicht nur wegen ihrer Abschlussstärke. Am Donnerstag durfte sie sich wie der Rest des Teams nach einer bislang kräftezehrenden Vorrunde erstmal erholen. Gegen Südkorea soll sein Team dann wieder "mit Mut nach vorne spielen", sagte Groener. Dafür braucht er eine fitte Emily Bölk.