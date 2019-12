Abfahrt von Beaver Creek: Dreßen und Co. verpassen Top 15

Beaver Creek. Die deutschen Skirennfahrer haben das starke Ergebnis vom Saisonauftakt bei den Speedrennen in Beaver Creek nicht wiederholen können.

Eine Woche nach dem sensationellen Comeback-Sieg von Thomas Dreßen in Lake Louise verpassten sie wie im Super-G am Freitag auch in der Abfahrt die Top 10. Nach 34 gestarteten Fahrern lag Dreßen als bester Deutscher auf Position 16 mit 1,10 Sekunden Rückstand auf Sieger Beat Feuz aus der Schweiz. Den zweiten Platz teilten sich Vincent Kriechmayr aus Österreich und der Franzose Johan Clarey. Romed Baumann und Josef Ferstl verpassten die Top 20, Andreas Sander blieb jenseits der besten 30 ohne Weltcup-Punkte.

Dreßen war vor einem Jahr auf der Raubvogelpiste in Colorado gestürzt und hatte sich schwer am Knie verletzt. Erst vergangene Woche in Kanada konnte er wieder im Weltcup starten. Für die Abfahrer geht es am Wochenende vor Weihnachten mit den Rennen in Gröden weiter.