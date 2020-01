Saison-Aus für Skicrosserin Zacher nach Knöchel-OP

München. Skicrosserin Heidi Zacher hat ihre Saison vorzeitig beenden müssen. Die Sportlerin aus Lenggries zog sich bei einem Sturz auf dem Weg zum Training eine Fraktur im rechten Sprunggelenk sowie einen Riss des vorderen Syndesmosebandes zu und wurde bereits am Montag operiert.

Das teilte der Deutsche Skiverband mit. Die 31-Jährige werde etwa acht Wochen mit dem Schneetraining aussetzen müssen, sagte Mannschaftsarzt Manuel Köhne am Dienstag. Die Saison der Skicrosser endet am 14. März in Veysonnaz in der Schweiz.

Die siebenmalige Weltcup-Siegerin hat in ihrer Karriere bereits mehrere schwere Verletzungen erlitten, unter anderem je einen Kreuzbandriss in beiden Knien. Wegen einer dieser Verletzungen verpasste sie 2018 als Medaillen-Mitfavoritin die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang.