Handball: Rückendeckung für Bundestrainer Prokop

Es brodelte in Christian Prokop, das konnte man dem Handball-Bundestrainer ansehen. Seine Mannschaft hatte am Montagabend in der Wiener Stadthalle souverän mit 34:22 gegen EM-Gastgeber Österreich gewonnen, er hatte gejubelt und die Sprechchöre der Zuschauer zur Kenntnis genommen, die lautstark...