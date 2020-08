Hülkenberg erneut für Racing Point im Einsatz

Silverstone. Nach dem Corona-Fall Sergio Perez darf Nico Hülkenberg erneut beim Formel-1-Team Racing Point aushelfen. Der Rennstall bestätigte vor dem ersten Freien Training den Einsatz des 32-jährigen Rheinländers auch für das zweite Grand-Prix-Wochenende in Silverstone.

Perez sei erneut positiv auf das Virus getestet worden, teilte Racing Point mit. Er werde sich weiter nach den Vorgaben der englischen Gesundheitsbehörden richten. "Ihm geht es körperlich gut, und er erholt sich."

Hülkenberg war nach einem positiven Test bei dem Mexikaner in der vergangenen Woche kurzfristig eingesprungen. Wegen eines Kupplungsschadens konnte er beim Grand Prix von Großbritannien aber nicht starten. An diesem Sonntag (15.10 Uhr/RTL und Sky) bekommt er also seine zweite Chance für einen Renneinsatz.

