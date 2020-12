Felix Sturm wird wieder in den Ring steigen.

Profiboxer Sturm: "Will zum sechsten Mal Weltmeister werden"

Hamburg. Ex-Weltmeister Felix Sturm will vor seinem Comeback im Boxring am Samstag in Hamburg keine Siegprognosen abgeben.

"Ich möchte keine Ankündigungen machen", sagte der 41 Jahre alte Kölner. Sein Gegner ist der zwölf Jahre jüngere Düsseldorfer Timo Rost. "Er sieht eine gute Chance für sich. Aber ich will zum sechsten Mal Weltmeister werden", sagte Sturm, der von 49 Profikämpfen 40 gewonnen hat. Rosts Bilanz liegt bei zehn Siegen in zwölf Duellen.

Der Kampf im Hamburger Universum-Gym am Fischmarkt ist kein Titelkampf. Es dient Sturm zur Standortbestimmung. Beide Boxer haben sich auf eine Gewichtsobergrenze von 77,5 Kilogramm geeinigt. Das Limit liegt zwischen Supermittel- und Halbschwergewicht. Die Veranstaltung wird vom kostenpflichtigen Portal Bild Plus im Internet übertragen (Beginn 19.30 Uhr).

"Alles, was zählt, ist das Ergebnis am Samstag", sagte Sturm, der als Sohn bosnischer Eltern mit bürgerlichem Namen Adnan Catic heißt. Der frühere Supermittelgewichtsweltmeister, der knapp fünf Jahre nicht im Ring gestanden hat, peilt einen Kampf gegen den Berliner Ex-Weltmeister Arthur Abraham an.

Sturms Comeback erregt auch Interesse, weil der Boxer im April dieses Jahres wegen Steuerhinterziehung und Dopings zu drei Jahren Haft verurteilt worden war. Dagegen hat er Revision eingelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

