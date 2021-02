Alpha-Tauri-Pilot Gasly positiv auf Coronavirus getestet

Dubai. Der französische Formel-1-Fahrer Pierre Gasly ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Wie der 24-Jährige vom Red-Bull-Schwesterteam Alpha Tauri in den sozialen Medien mitteilte, befindet er sich derzeit in Quarantäne. Gasly zeigt nach eigenen Aussagen keine Symptome und wird seine Vorbereitung auf die Ende März in Bahrain beginnende Saison zunächst von zu Hause aus fortsetzen. Zuletzt befand er sich in einem Trainingscamp in Dubai.

Nach Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes, den beiden bisherigen Racing-Point-Piloten Sergio Perez und Lance Stroll, Charles Leclerc von Ferrari und Lando Norris von McLaren ist es bereits der sechste bekanntgewordene positive Corona-Fall eines Formel-1-Fahrers.

