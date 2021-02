Shiffrin plant bei WM persönliches Rekordprogramm

Will bei der WM in Itlaien in der Kombination, im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom antreten: Mikaela Shiffrin.

Cortina d'Ampezzo. US-Superstar Mikaela Shiffrin plant bei der anstehenden alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo so viele Starts wie nie zuvor bei einem internationalen Großevent.

Sie wolle in der Kombination, im Super-G, im Riesenslalom und im Slalom antreten, kündigte die 25-Jährige an. Bislang hatte sie bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften stets maximal drei Rennen bestritten. Im Slalom gewann sie zuletzt vier WM-Titel in Serie. Bei den vergangenen Titelkämpfen im schwedischen Aare vor zwei Jahren überraschte sie zudem mit der Goldmedaille im Super-G.

In diesem Winter ist die 68-malige Weltcup-Siegerin bislang nur Technikrennen gefahren. Zuletzt habe sie zwar drei Trainingstage im Super-G eingestreut, berichtete sie. Sie trete in dieser Disziplin aber nicht an, um ihren Titel zu verteidigen und verwies unter anderem auf die Topform der Schweizerin Lara Gut-Behrami, die die vergangenen vier Super-G-Rennen allesamt gewonnen hat. "Ich fühle mich wohl auf den Skiern, es macht Spaß. Ich denke, dass ich in der Lage bin, ein gutes Ergebnis einzufahren", sagte Shiffrin. "Aber ich habe absolut keine Garantie dafür."

Im Gesamtweltcup liegt die Amerikanerin derzeit auf Rang sieben. Als die ganz große Favoritin sieht sie sich in Italien daher nicht. Die Titelkämpfe finden vom 8. bis 21. Februar statt.

© dpa-infocom, dpa:210202-99-274362/2