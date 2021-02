Fünf Snowboardcrosser für WM in Schweden nominiert

Idre Fjäll. Bei der Snowboardcross-WM in Schweden werden fünf deutsche Athleten antreten. Angeführt wird das Aufgebot von den erfahrenen Paul Berg (Konstanz) und Martin Nörl (Landshut).

Dazu kommen Leon Beckhaus (Miesbach) und Umito Kirchwehm (Feldberg). Bei den Frauen ist Jana Fischer (Löffingen) in Idre Fjäll die einzige Starterin von Snowboard Germany, weil Hanna Ihedioha verletzt die ganze Saison ausfällt. Am 11. Februar stehen die Einzelevents an, tags darauf wird der Teamwettbewerb ausgetragen. Neben den Snowboardcrossern fahren auch die Skicrosser in Schweden um WM-Medaillen.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-305106/2