Springreiter Deußer gewinnt ersten Großen Preis in Florida

Wellington. Springreiter Daniel Deußer ist beim ersten Großen Preis seines mehrwöchigen US-Trips zum Sieg geritten. Der in Belgien lebende Hesse setzte sich in Wellington im Sattel von Killer Queen durch.

Der 39-Jährige blieb mit seiner Stute auch im Stechen fehlerfrei und ritt schneller als Ashlee Bond (Israel) mit Donatello und der US-Amerikaner McLain Ward mit Conatgious. Deußer war in der Vorwoche mit ein paar kleineren Springen in die Turnierserie in Florida gestartet.

© dpa-infocom, dpa:210207-99-342026/2