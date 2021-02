Wurde Zweite in Liévin: Christina Schwanitz.

Kugelstoßerin Schwanitz überzeugt beim Meeting in Liévin

Liévin. Kugelstoßerin Christina Schwanitz hat beim World Indoor-Meeting in Liévin/Frankreich den zweiten Platz belegt. Die Weltmeisterin von 2015 kam im letzten Versuch auf 18,93 Meter.

Die 35-Jährige vom LV 90 Erzgebirge musste sich wie schon zum Auftakt der Serie in Karlsruhe der Portugiesin Auriel Dongmo (19,18 Meter) geschlagen geben. Schwanitz hatte eine zwölfstündige Anfahrt hinter sich. Am übernächsten Wochenende ist Schwanitz klare Favoritin bei den Hallen-Meisterschaften der deutschen Leichtathleten in Dortmund.

