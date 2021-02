Romed Baumann: Glückwunsch-SMS von Österreichs Verbandschef

Cortina d'Ampezzo. Skirennfahrer Romed Baumann durfte sich nach seinem sensationellen Gewinn der Silbermedaille im WM-Super-G auch über die Glückwünsche seines ehemaligen Verbandschefs freuen.

Der Präsident des Österreichischen Skiverbands (ÖSV), Peter Schröcksnadel, habe ihm "eine SMS geschrieben und gratuliert", sagte Baumann am Samstag. Der gebürtige Tiroler war vor knapp zwei Jahren vom österreichischen Verband, bei dem er nicht mehr gefragt war, zum deutschen gewechselt. Bei den Titelkämpfen in Italien feierte der 35-Jährige nun den bislang größten Erfolg seiner Karriere. Am Sonntag (11.00 Uhr/ARD und Eurosport2) will Baumann auch noch in der WM-Abfahrt in den Dolomiten vorne mitmischen.

