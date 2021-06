Kapitän Günther verlängert bei ratiopharm Ulm

Bleibt ratiopharm Ulm weiter treu: Per Günther.

Ulm. Der frühere Basketball-Nationalspieler Per Günther hat sich für eine 14. Saison beim Basketball-Bundesligisten ratiopharm Ulm entschieden.

Der 33 Jahre alte Kapitän habe seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, teilte der Bundesligist mit. Seit 2008 spielt Günther für den Club.

"Ich spiele noch mal ein Jahr und freue mich riesig drauf. So aufzuhören wäre für mich sehr schade gewesen", sagte der Aufbauspieler angesichts der leeren Hallen in der Coronavirus-Pandemie. Mit den Ulmern war der Routinier in der abgeschlossenen Saison im Playoff-Halbfinale gegen den späteren deutschen Meister Alba Berlin ausgeschieden.

