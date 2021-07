Brose Bamberg verpflichtet US-Profi Simpson

Kehrt in die BBL zurück: Trevis Simpson.

Bamberg. Basketball-Bundesligist Brose Bamberg hat den US-Amerikaner Trevis Simpson verpflichtet.

Der 29-Jährige kommt vom türkischen Erstligisten Gaziantep Basketbol und ist beim deutschen Ex-Meister auf der Position des Shooting Guard vorgesehen. Simpson kennt die Bundesliga bereits aus seiner Zeit bei Rasta Vechta in der Saison 2019/20. Er ist nach Justin Robinson der zweite ausländische Spieler im Kader der Oberfranken. Dazu kommen bislang sieben deutsche Profis.

Chefcoach Johan Roijakkers unterstrich, dass sein Neuzugang die BBL und auch die Champions League bereits kenne. "Mir imponieren neben seinem Shooting vor allem seine athletischen Fähigkeiten. Sie machen ihn extrem flexibel in der Abwehr, erlauben es ihm verschiedene Positionen zu verteidigen."

Simpson spielte als Profi in Griechenland, Finnland, Frankreich, den Philippinen, Ungarn, Italien und zuletzt der Türkei. Bamberg sei "ein toller Verein mit einem großen Namen in Europa", sagte er und versprach "in jedem Spiel alles auf dem Court" zu lassen.

