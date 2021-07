Formel 1 in Silverstone Hamilton zum Crash mit Verstappen: "Erinnerung an Gefahren"

Silverstone. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sieht die Kollision mit Max Verstappen als "Erinnerung an die Gefahren in diesem Sport." Das schrieb der Mercedes-Pilot in den Sozialen Medien nach dem Crash der beiden am Sonntag beim Grand Prix von Großbritannien.

Nach einer Berührung an den Rädern war Verstappen schon nach einer Runde in Silverstone ausgefallen, der mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegte Hamilton gewann und verkürzte den WM-Rückstand auf den Niederländer (23) auf nur noch acht Punkte.

"Ich sende meine besten Wünsche an Max, der ein unglaublicher Wettkämpfer ist. Ich bin froh zu hören, dass es ihm gut geht", schrieb Hamilton (36) weiter.

Verstappen war nach dem Highspeed-Crash in die Reifenstapel gekracht. Er wurde vorsichtshalber in einem Krankenhaus in Coventry untersucht, aber noch Sonntagnacht ohne "schwerwiegende Verletzungen" entlassen. Das Red-Bull-Team hatte Hamilton für den Zweikampf heftig kritisiert und eine schärfere Bestrafung gefordert. "Ich werde immer hart, aber immer fair fahren", schrieb der siebenmalige Weltmeister.

