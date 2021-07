NBA-Draft ohne Hollatz und van Slooten

New York. Die beiden deutschen Basketball-Nationalspieler Justus Hollatz und Luc van Slooten haben sich vom NBA-Draft abgemeldet.

Das geht aus Mitteilung der besten Basketball-Liga der Welt hervor. Bei der Talentvergabe am 29. Juli in New York noch dabei sind aus deutscher Sicht Franz Wagner und Ariel Hukporti. Wagners Bruder Moritz spielt bereits in der NBA und stand zuletzt bei den Orlando Magic unter Vertrag. Beim Draft dürfen sich die Teams nacheinander die Transferrechte an Nachwuchsspielern sichern.

