Dressur-Mannschaft verzichtet auf Eröffnungsfeier

Tokio. Das deutsche Dressur-Team verzichtet am Freitag auf eine Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio.

"Das ist mit der Mannschaftsleitung so abgesprochen", sagte Isabell Werth am Donnerstag. "Wir haben ja morgen schon den Vet-Check und am Samstag den ersten Wettkampf." Die 52 Jahre alte Reiterin aus Rheinberg hätte nur als Fahnenträgerin an der Eröffnungsfeier teilgenommen. "Dann hätte ich logischerweise eine Ausnahme gemacht", erklärte die sechsmalige Olympiasiegerin.

Die Dressur-Equipe ist die erste von drei deutschen Reitsport-Mannschaften in Tokio und muss mit ihren Pferden am Freitag beim Vet-Check eine tierärztliche Untersuchung absolvieren. Am Samstag und Sonntag steht der Grand Prix als Qualifikation auf dem Programm. Das Team mit Werth, Dorothee Schneider und Jessica von Bredow-Werndl gilt als Topfavorit auf Gold.

