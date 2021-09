Saisonstart missglückt: Luchse unterliegen Metzingen

Hamburg/Buchholz. Den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten ist eine Überraschung zum Auftakt der Bundesliga-Saison versagt geblieben.

Die Mannschaft von Trainer Dubravko Prelcec, die in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation den Verbleib in der Bundesliga hatte sicherstellen können, unterlag dem letztjährigen Dritten TuS Metzingen mit 28:31 (14:16). Beste HL-Werferin waren Evelyn Schulz, Kim Berndt und Maj Nielsen mit je sechs Treffern.

In der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber die Partie lange ausgeglichen gestalten können, gerieten dann aber kurz vor der Pause mit drei Toren in Rückstand. Ähnlich verlief der zweite Durchgang, in dem sich Metzingen erst in der Schlussphase zwischenzeitlich mit fünf Toren absetzen konnte.

© dpa-infocom, dpa:210904-99-95087/2