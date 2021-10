Ex-Weltmeister Freitag kein Kandidat für A-Kader

Schwäbisch Hall. Der frühere Weltmeister Richard Freitag ist derzeit kein Kandidat für den A-Kader der deutschen Skispringer.

Dies sagte Bundestrainer Stefan Horngacher bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbandes (DSV) in Schwäbisch Hall. "Im Moment nicht", antwortete der 52 Jahre alte Tiroler auf die Frage, ob Freitag derzeit zu den acht Kandidaten für die sechs Weltcup-Plätze im Winter gehöre.

Weiter führte Horngacher über den 30-Jährigen aus: "Der Ritschi ist momentan in Einzelbetreuung mit Christian Winkler. Es läuft soweit okay, aber es fehlt der letzte Kick. Da müssen Sie ihn aber selbst fragen. Das kann ich nicht so beurteilen, weil ich schon länger nicht mehr mit ihm trainiert habe." Olympiasieger Andreas Wellinger und Rückkehrer Stephan Leyhe sind derweil Anwärter auf die begehrten Plätze im November.

Kein großes Thema sind beim deutschen Skisprung-Team die Impfungen gegen das Coronavirus. "Bei uns sind alle geimpft, schon lange. Das Thema ist schon lange durch. Wir müssen uns schon überlegen, ob wir die Drittimpfung machen müssen", sagte Horngacher.

© dpa-infocom, dpa:211014-99-597041/2