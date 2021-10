Kassierte mit den Bayern in St. Petersburg die vierte Niederlage in der Euroleague: Trainer Andrea Trinchieri gestikuliert.

Euroleague Bayerns Basketballer verlieren auch in St. Petersburg

St. Petersburg. Die Basketballer des FC Bayern München haben auch ihr viertes Spiel in der Euroleague verloren.

Nicht einmal 48 Stunden nach dem 70:73 bei Unics Kasan unterlag der Bundesligist zum Auftakt des vierten Spieltags mit 71:79 (35:43) beim russischen Club Zenit St. Petersburg. Damit warten die Bayern im höchsten europäischen Wettbewerb weiter auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison.

Besonders den früheren NBA-Profi Jordan Mickey bekamen die Gäste zunächst nicht in den Griff. Er erzielte schon in der ersten Halbzeit seine insgesamt 18 Punkte. Bei München war Darrun Hilliard mit 24 Punkten am erfolgreichsten.

Die Gäste kamen in der Sibur Arena schlecht ins Spiel und lagen nach fünf Minuten 0:13 zurück. Die ersten Punkte erzielte FCB-Kapitän Nihad Djedovic. "Wir waren nicht bereit, und St. Petersburg hat jeden Wurf getroffen", stellte Trainer Andrea Trinchieri in der Halbzeitpause fest.

Seine Mannschaft sollte sich zwar steigern, Zenits Nervosität konnten die Bayern aber nur kurzzeitig nutzen, um in Führung zu gehen (52:60/30.). Hauptverantwortlich für den Aufschwung war Corey Walden. Ein gutes drittes Viertel reichte letztendlich nicht, denn in der Schlussphase fingen sich die Hausherren und behielten am Ende auch die Oberhand. Die Bayern gaben das letzte Viertel mit 11:25 ab.

© dpa-infocom, dpa:211014-99-600856/2