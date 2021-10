Jamanka und Kalicki qualifizieren sich für Bob-Weltcup

Nominierungsrennen in Peking

Peking. Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka vom BRC Thüringen und die Wiesbadenerin Kim Kalicki haben sich beim Nominierungsrennen auf der neuen Olympia-Bahn in Peking für das Weltcupteam qualifiziert. Jamanka setzte sich mit Anschieberin Kira Lipperheide (TV Gladbeck) in vier Läufen mit einer halben Sekunde Vorsprung vor Kalicki durch, die mit Ann-Christin Strack (BC Stuttgart) fuhr. Dahinter kamen Stephanie Schneider (WSC Oberwiesenthal und Leonie Fiebig (BSC Winterberg) auf Rang drei.

"Das Rennen wurde ganz klar über den Kopf entschieden, das haben die wechselnden Leistungen bei allen drei Teams gezeigt", erklärte Cheftrainer René Spies. Nur die Bobteams der zweifachen WM-Dritten Laura Nolte (Winterberg) sowie von Doppel-Olympiasieger und Doppel-Weltmeister Francesco Friedrich und Zweier-Vizeweltmeister Johannes Lochner (Berchtesgaden/Stuttgart) waren gesetzt.

Die Monobob-WM-Zweite Schneider wird zunächst im Europacup starten, um dort auf Punktejagd für Olympia zu gehen. Bei den Männern gehen wie erwartet Friedrich und Lochner sowie Christoph Hafer (BC Bad Feilnbach) im Weltcup an den Start. Hafer hatte sich mit seinem Team bei den Nominierungsrennen in Winterberg sowohl im Zweier als auch Vierer gegenüber Richard Oelsner (BSC Oberbärenburg) durchgesetzt und wird in jedem Fall die ersten drei Weltcups im Zweier und Vierer starten.

Oelsner bekommt im Europacup seine Chance und soll somit weiter im Rennen um die Olympia-Tickets bleiben. Die Weltcup-Saison startet am 20. November in Innsbruck/Igls. Saisonhöhepunkt sind die Olympischen Winterspiele vom 4. bis 20. Februar in Peking.

