Artur Mann vom BC Gifhorn ist im WM-Kampf gegen Champion Mairis Briedis in der dritten Runde K.o. gegangen. Der Lette behält seinen WM-Titel.

Riga/Gifhorn. Die plötzliche WM-Chance für den Boxer des BC Gifhorn endet am Samstag in Riga vorzeitig. Dreimal schickt Briedis den Herausforderer in den Ringstaub.